1. Chronik 9,22- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 9 22 in der Gute Nachricht Bibel
Insgesamt waren es 212, die zu Torwächtern ausgewählt worden waren. Die Torwächter waren in ihren Dörfern in das Sippenverzeichnis eingetragen worden; David und der Prophet Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 22 in der Lutherbibel
Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle, zweihundertzwölf; diese waren zwar aufgezeichnet in ihren Gehöften, aber David und Samuel, der Seher, hatten sie wegen ihrer Treue eingesetzt,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 22 in der Einheitsübersetzung
Die als Torwächter an den Schwellen ausersehen waren, zählten insgesamt 212 Mann. Sie hatten sich in ihren Dörfern in die Stammeslisten eingetragen und waren von David und dem Seher Samuel auf Dauer eingesetzt worden.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 9 22 in der Elberfelder Bibel
Sie alle, die als Torwächter an den Schwellen ausgewählt waren, {zählten} 212 {Mann}. Ihre Registrierung {fand} in ihren Gehöften {statt}. David und der Seher Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 9 22 in der Neue Genfer Übersetzung
Einst hatte man insgesamt 212 Männer als Torwächter für das Heiligtum ausgewählt und ihre Namen in den Familienregistern ihrer Dörfer festgehalten. David und der Prophet Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 22 in der Schlachter 2000
Die Gesamtzahl derer, die als Torhüter an den Schwellen ausgewählt worden waren, betrug 212. Sie wurden in ihren Dörfern eingetragen; David und Samuel, der Seher, hatten sie in ihre Vertrauensstellung eingesetzt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 9 22 in der New International Version
Altogether, those chosen to be gatekeepers at the thresholds numbered 212. They were registered by genealogy in their villages. The gatekeepers had been assigned to their positions of trust by David and Samuel the seer.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 9 22 in der Hoffnung für Alle
Insgesamt hatte man 212 Männer für den Wachdienst am Eingang zum Heiligtum ausgewählt. Ihre Namen wurden in ihren Wohnorten in Listen eingetragen. David und der Seher Samuel hatten schon ihre Vorfahren in dieses Amt eingesetzt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.