1. Chronik 9,25- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 9 25 in der Gute Nachricht Bibel
Die Männer wohnten in ihren Dörfern und mussten jeweils für sieben Tage zum Dienst erscheinen, wenn sie an der Reihe waren.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 25 in der Lutherbibel
Ihre Brüder aber waren auf ihren Gehöften und mussten zur verordneten Zeit für jeweils sieben Tage hereinkommen, um mit ihnen Dienst zu tun.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 25 in der Einheitsübersetzung
Ihre Brüder wohnten in ihren Dörfern und mussten jeweils sieben Tage, von einem Zeitpunkt zum andern, mit ihnen zum Dienst erscheinen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 9 25 in der Elberfelder Bibel
Ihre Brüder in ihren Gehöften mussten {alle} sieben Tage, von einem Zeitpunkt zum andern, mit ihnen hereinkommen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 9 25 in der Neue Genfer Übersetzung
In festgelegten Zeitabständen mussten die Verwandten der Torwächter jeweils für sieben Tage aus ihrem Dorf ´nach Jerusalem reisen` und die Torwächter ´bei ihrer Arbeit` unterstützen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 25 in der Schlachter 2000
Und ihre Brüder in ihren Dörfern hatten jeweils für sieben Tage, von Termin zu Termin, zu ihnen zu kommen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 9 25 in der New International Version
Their fellow Levites in their villages had to come from time to time and share their duties for seven-day periods.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 9 25 in der Hoffnung für Alle
Die meisten Korachiter wohnten nicht in Jerusalem. Doch von Zeit zu Zeit musste jeder für eine Woche aus seinem Dorf nach Jerusalem kommen, um beim Tempel Wache zu halten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.