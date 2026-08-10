1. Chronik 9,28- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 9 28 in der Gute Nachricht Bibel
Andere Leviten waren verantwortlich für die Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht wurden. Sie trugen sie abgezählt hinein und nach Gebrauch wieder hinaus.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 28 in der Lutherbibel
Und einige von ihnen waren gesetzt über die Geräte für den Dienst; denn sie mussten sie abgezählt heraus- und hineintragen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 28 in der Einheitsübersetzung
Einige von ihnen überwachten die Geräte für den Dienst. Sie trugen sie abgezählt hinein und brachten sie abgezählt wieder heraus.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 9 28 in der Elberfelder Bibel
Und einige von ihnen waren {zur Aufsicht} über die Geräte für den Dienst {eingesetzt} ; denn abgezählt brachten sie sie hinein, und abgezählt brachten sie sie heraus.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 9 28 in der Neue Genfer Übersetzung
Andere Leviten waren für die Gegenstände verantwortlich, die man beim Gottesdienst brauchte. Sie trugen sie abgezählt hinein und ´nach Gebrauch` abgezählt wieder hinaus.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 28 in der Schlachter 2000
Und etliche von ihnen waren über die Geräte des Dienstes [gesetzt] ; denn abgezählt brachten sie sie hinein, und abgezählt brachten sie sie heraus.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 9 28 in der New International Version
Some of them were in charge of the articles used in the temple service; they counted them when they were brought in and when they were taken out.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 9 28 in der Hoffnung für Alle
Einige Leviten hatten die Aufsicht über die Gegenstände für den Opferdienst. Sie trugen sie abgezählt zum Altar und hinterher wieder zurück.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.