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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 9
  5. Vers 36

1. Chronik 9,36

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 36 in der Gute Nachricht Bibel

sein erstgeborener Sohn war Abdon, die weiteren Söhne waren: Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 36 in der Lutherbibel

und sein Erstgeborener Abdon; ferner Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 36 in der Einheitsübersetzung

und sein erstge borener Sohn war Abdon. Ihm folgten Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 36 in der Elberfelder Bibel

und sein erstgeborener Sohn Abdon; und Zur und Kisch und Baal und Ner und Nadab

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 36 in der Neue Genfer Übersetzung

sein erstgeborener Sohn Abdon. Seine weiteren Söhne waren Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 36 in der Schlachter 2000

Und sein Sohn, der Erstgeborene, war Abdon, und Zur und Kis und Baal und Ner und Nadab,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 36 in der New International Version

and his firstborn son was Abdon, followed by Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 36 in der Hoffnung für Alle

Ihr ältester Sohn hieß Abdon, dann folgten Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-36 [gedruckt am 10.08.2026]