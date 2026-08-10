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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 9
  5. Vers 40

1. Chronik 9,40

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 40 in der Gute Nachricht Bibel

Jonatans Sohn war Merib-Baal und dessen Sohn Micha.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 40 in der Lutherbibel

Der Sohn Jonatans aber war Merib-Baal. Merib-Baal aber zeugte Micha.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 40 in der Einheitsübersetzung

Der Sohn Jonatans war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 40 in der Elberfelder Bibel

Und der Sohn Jonatans war Merib-Baal; und Merib-Baal zeugte Micha.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 40 in der Neue Genfer Übersetzung

Jonatans Sohn war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 40 in der Schlachter 2000

Und der Sohn Jonathans war Meribbaal, und Meribbaal zeugte Micha.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 40 in der New International Version

The son of Jonathan: Merib-Baal, who was the father of Micah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 40 in der Hoffnung für Alle

Jonatans Sohn hieß Merib-Baal, Merib-Baals Sohn Micha.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-40 [gedruckt am 10.08.2026]