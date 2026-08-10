Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 9
  5. Vers 6

1. Chronik 9,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 6 in der Gute Nachricht Bibel

von den Nachkommen von Judas Sohn Serach: Jëuël. Zusammen mit ihren Brüdern waren es 690.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 6 in der Lutherbibel

von den Söhnen Serach: Jëuël und seine Brüder, 690.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 6 in der Einheitsübersetzung

Von den Nachkommen Serachs: Jëuël. Die Zahl ihrer Brüder betrug 690 Mann.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 6 in der Elberfelder Bibel

und von den Söhnen Serachs: Jëuël und seine Brüder, {insgesamt} 690.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 6 in der Neue Genfer Übersetzung

und Jëuël – er gehörte zu den Nachkommen von Judas Sohn Serach. Insgesamt umfasste die Gruppe der Nachkommen Judas 690 Personen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 6 in der Schlachter 2000

Und von den Söhnen Serahs: Jeuel und seine Brüder, 690.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 6 in der New International Version

Of the Zerahites: Jeuel. The people from Judah numbered 690.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 6 in der Hoffnung für Alle

Jëuël und seine Brüder, die Nachkommen von Serach. Zu all diesen Sippen gehörten 690 Männer mit ihren Familien.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]