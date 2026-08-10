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1. Chronik 9,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 9 in der Gute Nachricht Bibel

Zusammen mit ihren Brüdern und nach ihren Sippen waren es 956 Sippenoberhäupter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 9 in der Lutherbibel

Dazu ihre Brüder nach ihren Geschlechtern, 956. Alle diese Männer waren Häupter ihrer Sippen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 9 in der Einheitsübersetzung

dazu ihre Brüder nach ihrer Geschlechterfolge, insgesamt 956 Mann. Sie alle waren Oberhäupter ihrer Großfamilien.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 9 in der Elberfelder Bibel

und ihre Brüder nach ihrer Generationenfolge, 956. Alle diese Männer waren Familienoberhäupter über ihre Vaterhäuser.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Gruppe der Nachkommen Benjamins umfasste gemäß ihrer Verzeichnisse insgesamt 956 Personen. All diese Männer waren Oberhäupter benjaminitischer Sippen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 9 in der Schlachter 2000

und ihre Brüder nach ihren Geschlechtern, 956. Alle diese Männer waren Stammhäupter ihrer Vaterhäuser.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 9 in der New International Version

The people from Benjamin, as listed in their genealogy, numbered 956. All these men were heads of their families.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 7-9 in der Hoffnung für Alle

Von Benjamins Nachkommen lebten folgende Sippenoberhäupter in Jerusalem: Sallu, der Sohn von Meschullam, er stammte über Hodawja von Senua ab; Jibneja, der Sohn von Jeroham; Ela, der Sohn von Usi, der von Michri abstammte; Meschullam, der Sohn von Schefatja, zu seinen Vorfahren gehörten Reguël und Jibnija. Die Sippen der Benjaminiter bestanden aus 956 Männern mit ihren Familien, die in Geschlechtsregistern aufgeführt waren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]