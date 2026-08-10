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1. Johannes 2,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 10 in der Gute Nachricht Bibel

Nur wer seine Glaubensgeschwister liebt, lebt wirklich im Licht. Und im Licht gibt es nichts, wodurch jemand zu Fall kommen könnte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 10 in der Lutherbibel

Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 10 in der Einheitsübersetzung

Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und in ihm gibt es keinen Anstoß.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 10 in der Elberfelder Bibel

Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und kein Anstoß {zur Sünde} ist in ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch wer seine Geschwister liebt, ´lebt im Licht und` bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 10 in der Schlachter 2000

Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 10 in der New International Version

Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 10 in der Hoffnung für Alle

Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 2:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-10 [gedruckt am 10.08.2026]