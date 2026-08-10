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1. Johannes 2,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 25 in der Gute Nachricht Bibel

Und das ist es auch, was Christus uns versprochen hat: ewiges Leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 25 in der Lutherbibel

Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 25 in der Einheitsübersetzung

Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 25 in der Elberfelder Bibel

Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat: ´Wir haben` das ewige Leben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 25 in der Schlachter 2000

Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 25 in der New International Version

And this is what he promised us – eternal life.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 25 in der Hoffnung für Alle

Denn genau das hat Christus uns zugesagt: ewiges Leben in der Verbindung mit ihm.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 2:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-25 [gedruckt am 10.08.2026]