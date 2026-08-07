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1. Johannes 2,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 26 in der Gute Nachricht Bibel

So viel über die Leute, die euch irreführen wollen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 26 in der Lutherbibel

Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 26 in der Einheitsübersetzung

Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 26 in der Elberfelder Bibel

Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irrezuführen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 26 in der Schlachter 2000

Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 26 in der New International Version

I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 26 in der Hoffnung für Alle

Das müsst ihr über diese Leute wissen, die euch vom richtigen Weg abbringen wollen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 2:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]