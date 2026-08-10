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1. Johannes 4,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 4 19 in der Gute Nachricht Bibel

Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 19 in der Lutherbibel

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 19 in der Einheitsübersetzung

Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 4 19 in der Elberfelder Bibel

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 4 19 in der Neue Genfer Übersetzung

´Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns: ` Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 19 in der Schlachter 2000

Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 4 19 in der New International Version

We love because he first loved us.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 4 19 in der Hoffnung für Alle

Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 4:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-4/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]