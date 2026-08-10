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1. Könige 1,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 28 in der Gute Nachricht Bibel

»Ruft Batseba wieder herein!«, befahl König David. Sie kam und trat vor ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 28 in der Lutherbibel

Der König David antwortete und sprach: Ruft mir Batseba! Und sie kam hinein vor den König. Und als sie vor dem König stand,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 28 in der Einheitsübersetzung

Darauf befahl König David: Ruft mir Batseba! Sie kam zum König herein, trat vor den König hin

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 28 in der Elberfelder Bibel

Da antwortete der König David und sagte: Ruft mir Batseba! Und sie kam herein vor den König und trat vor den König.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Darauf sagte David: »Ruft Batseba wieder zu mir herein!« Sie kam und trat vor den König.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 28 in der Schlachter 2000

Der König David antwortete und sprach: Ruft mir Bathseba! Und sie kam hinein vor den König; und als sie vor dem König stand,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 28 in der New International Version

Then King David said, ‘Call in Bathsheba.’ So she came into the king’s presence and stood before him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 28 in der Hoffnung für Alle

Bevor der König antwortete, ließ er Batseba wieder hereinrufen. Sie kam und trat vor den König.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]