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Zu 1. Könige 14 Vers 2

1. Könige 14,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 14 1 in der Gute Nachricht Bibel

Damals wurde Jerobeams Sohn Abija krank.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 14 1 in der Lutherbibel

Zu der Zeit war Abija, der Sohn Jerobeams, krank.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 14 1 in der Einheitsübersetzung

In jener Zeit erkrankte Jerobeams Sohn Abija.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 14 1 in der Elberfelder Bibel

In dieser Zeit erkrankte Abija, der Sohn Jerobeams.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 14 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Damals wurde Jerobeams Sohn Abija krank.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 14 1 in der Schlachter 2000

Zu jener Zeit wurde Abija, der Sohn Jerobeams, krank.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 14 1 in der New International Version

At that time Abijah son of Jeroboam became ill,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 14 1 in der Hoffnung für Alle

Eines Tages wurde Jerobeams Sohn Abija schwer krank.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-14/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]