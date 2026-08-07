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Zu 1. Könige 16 Vers 2

1. Könige 16,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 16 1 in der Gute Nachricht Bibel

Da erging das Wort des HERRN an den Propheten Jehu, den Sohn von Hanani. Er musste König Bascha im Namen des HERRN sagen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 1 in der Lutherbibel

Es kam aber das Wort des HERRN zu Jehu, dem Sohn Hananis, gegen Bascha:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 1 in der Einheitsübersetzung

Da erging das Wort des HERRN an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Bascha:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 16 1 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah das Wort des Herrn zu Jehu, dem Sohn des Hanani, gegen Bascha:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 16 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR sprach zum Propheten Jehu, dem Sohn Hananis, und gab ihm eine Botschaft für König Bascha:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 1 in der Schlachter 2000

Aber das Wort des HERRN erging an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Baesa folgendermaßen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 16 1 in der New International Version

Then the word of the LORD came to Jehu son of Hanani concerning Baasha:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 16 1 in der Hoffnung für Alle

Eines Tages schickte der HERR den Propheten Jehu, einen Sohn von Hanani, mit folgender Botschaft zu Bascha:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 16:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-16/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]