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1. Könige 16,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 16 30 in der Gute Nachricht Bibel

Noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem HERRN missfällt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 30 in der Lutherbibel

und tat, was dem HERRN missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 30 in der Einheitsübersetzung

und tat, was böse war in den Augen des HERRN, mehr als alle seine Vorgänger.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 16 30 in der Elberfelder Bibel

Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 16 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Mehr als alle seine Vorgänger tat Ahab, was dem HERRN missfiel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 30 in der Schlachter 2000

Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des HERRN, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 16 30 in der New International Version

Ahab son of Omri did more evil in the eyes of the LORD than any of those before him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 16 30 in der Hoffnung für Alle

Auch Ahab tat, was dem HERRN missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 16:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-16/vers-30 [gedruckt am 07.08.2026]