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1. Könige 16,32

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 16 32 in der Gute Nachricht Bibel

Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 32 in der Lutherbibel

und richtete Baal einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 32 in der Einheitsübersetzung

Im Baalstempel, den er in Samaria baute, errichtete er einen Altar für den Baal.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 16 32 in der Elberfelder Bibel

Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 16 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Er baute Baal sogar einen Tempel in Samaria und errichtete ihm einen Altar.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 16 32 in der Schlachter 2000

Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 16 32 in der New International Version

He set up an altar for Baal in the temple of Baal that he built in Samaria.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 16 32 in der Hoffnung für Alle

Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-16/vers-32 [gedruckt am 13.08.2026]