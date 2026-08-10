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1. Könige 18,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 18 3 in der Gute Nachricht Bibel

Darum ließ Ahab seinen Palastverwalter Obadja rufen. Obadja hatte immer treu zum HERRN gehalten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 3 in der Lutherbibel

Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister – Obadja aber fürchtete den HERRN sehr;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 3 in der Einheitsübersetzung

Daher rief Ahab den Palastvorsteher Obadja. Dieser war sehr gottesfürchtig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 18 3 in der Elberfelder Bibel

Und Ahab rief Obadja, der über das Haus {gesetzt} war – Obadja aber fürchtete den Herrn sehr.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 18 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Deshalb ließ Ahab seinen Palastvorsteher Obadja zu sich rufen. Obadja hatte große Ehrfurcht vor dem HERRN.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 3 in der Schlachter 2000

Und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den HERRN sehr.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 18 3 in der New International Version

and Ahab had summoned Obadiah, his palace administrator. (Obadiah was a devout believer in the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 18 3 in der Hoffnung für Alle

König Ahab ließ unterdessen seinen Palastverwalter Obadja zu sich rufen, einen Mann, der große Ehrfurcht vor dem HERRN hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 18:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-18/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]