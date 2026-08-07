1. Könige 19,1- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Kön 19 1 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Kön 19 1 in der Lutherbibel
Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Kön 19 1 in der Einheitsübersetzung
Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Kön 19 1 in der Elberfelder Bibel
Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen {Hergang} , wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Kön 19 1 in der Neue Genfer Übersetzung
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Kön 19 1 in der Schlachter 2000
Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Kön 19 1 in der New International Version
Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Kön 19 1 in der Hoffnung für Alle
Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.