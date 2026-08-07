Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Könige
  4. Kapitel 19
  5. Vers 1
Zu 1. Könige 19 Vers 2

1. Könige 19,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 19 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ahab berichtete Isebel alles, was Elija getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 19 1 in der Lutherbibel

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 19 1 in der Einheitsübersetzung

Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 19 1 in der Elberfelder Bibel

Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen {Hergang} , wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 19 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan und wie er sämtliche Propheten ´Baals` getötet hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 19 1 in der Schlachter 2000

Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 19 1 in der New International Version

Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 19 1 in der Hoffnung für Alle

Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 19:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-19/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]