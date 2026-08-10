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1. Könige 2,45

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 2 45 in der Gute Nachricht Bibel

Mich aber möge er segnen; er lasse das Königshaus Davids für alle Zeiten bestehen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 2 45 in der Lutherbibel

aber der König Salomo ist gesegnet und der Thron Davids wird fest stehen vor dem HERRN ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 2 45 in der Einheitsübersetzung

Der König Salomo aber sei gesegnet und der Thron Davids stehe fest vor dem HERRN in Ewigkeit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 2 45 in der Elberfelder Bibel

Aber der König Salomo wird gesegnet sein, und der Thron Davids wird bis in Ewigkeit fest gegründet sein vor dem Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 2 45 in der Neue Genfer Übersetzung

Mich aber und meine Königsherrschaft wird er segnen. Und Davids Königsthron wird für alle Zeiten vor dem HERRN Bestand haben.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 2 45 in der Schlachter 2000

Aber der König Salomo wird gesegnet sein, und der Thron Davids wird fest stehen vor dem HERRN ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 2 45 in der New International Version

But King Solomon will be blessed, and David’s throne will remain secure before the LORD for ever.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 2 45 in der Hoffnung für Alle

Ich aber, der König Salomo, stehe unter seinem Segen. Ja, der HERR wird dafür sorgen, dass Davids Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft gehört.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-2/vers-45 [gedruckt am 10.08.2026]