Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Könige
  4. Kapitel 22
  5. Vers 33

1. Könige 22,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 22 33 in der Gute Nachricht Bibel

und als die Wagenkämpfer merkten, dass er nicht der Gesuchte war, ließen sie ihn in Ruhe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 33 in der Lutherbibel

Als aber die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 33 in der Einheitsübersetzung

Doch als sie sahen, dass er nicht der König von Israel war, ließen sie von ihm ab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 22 33 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah, als die Wagenführer sahen, dass nicht er der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 22 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Da merkten sie, dass es gar nicht König Ahab war, und ließen ihn in Ruhe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 33 in der Schlachter 2000

Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, da ließen sie von ihm ab.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 22 33 in der New International Version

the chariot commanders saw that he was not the king of Israel and stopped pursuing him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 22 33 in der Hoffnung für Alle

Da merkten die Syrer, dass es gar nicht König Ahab war, und ließen ihn in Ruhe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 22:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-22/vers-33 [gedruckt am 10.08.2026]