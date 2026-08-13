Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Korinther
  4. Kapitel 11
  5. Vers 31

1. Korinther 11,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 11 31 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen würden, müsste der Herr uns nicht auf diese Weise richten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 11 31 in der Lutherbibel

Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 11 31 in der Einheitsübersetzung

Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 11 31 in der Elberfelder Bibel

Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 11 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 11 31 in der Schlachter 2000

Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 11 31 in der New International Version

But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 11 31 in der Hoffnung für Alle

Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 11:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-11/vers-31 [gedruckt am 13.08.2026]