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1. Korinther 6,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 6 17 in der Gute Nachricht Bibel

Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 17 in der Lutherbibel

Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 17 in der Einheitsübersetzung

Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 6 17 in der Elberfelder Bibel

Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist {mit ihm}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 6 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm; sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 17 in der Schlachter 2000

Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 6 17 in der New International Version

But whoever is united with the Lord is one with him in spirit.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 6 17 in der Hoffnung für Alle

Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 6:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-6/vers-17 [gedruckt am 10.08.2026]