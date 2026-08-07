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1. Korinther 6,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 6 6 in der Gute Nachricht Bibel

Müsst ihr wirklich gegeneinander prozessieren, und das auch noch vor Ungläubigen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 6 in der Lutherbibel

Sondern ein Bruder rechtet mit dem andern, und das vor Ungläubigen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 6 in der Einheitsübersetzung

Stattdessen zieht ein Bruder den andern vor Gericht, und zwar vor Ungläubige.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 6 6 in der Elberfelder Bibel

Sondern es streitet Bruder mit Bruder, und das vor Ungläubigen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 6 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber nein – ein Bruder prozessiert gegen den anderen, und das Schlimmste daran ist: Ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 6 6 in der Schlachter 2000

sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen, und das vor Ungläubigen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 6 6 in der New International Version

But instead, one brother takes another to court – and this in front of unbelievers!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 6 6 in der Hoffnung für Alle

Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn, und das auch noch vor Ungläubigen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 6:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-6/vers-6 [gedruckt am 07.08.2026]