Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Makkabäer
  4. Kapitel 10
  5. Vers 49

1. Makkabäer 10,49

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 10 49 in der Gute Nachricht Bibel

Aber als es zur Schlacht kam, musste sein Heer weichen; es wurde von Demetrius verfolgt und hart bedrängt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 49 in der Lutherbibel

Und als die beiden Könige einander angriffen, da floh das Heer des Alexander, und Demetrius verfolgte ihn und gewann die Oberhand;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 49 in der Einheitsübersetzung

Die beiden Könige eröffneten den Kampf gegeneinander. Das Heer des Demetrius floh; Alexander setzte ihm nach und gewann die Oberhand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-10/vers-49 [gedruckt am 10.08.2026]