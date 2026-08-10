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1. Makkabäer 14,39

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 14 39 in der Gute Nachricht Bibel

nahm ihn in den Kreis seiner Freunde auf und ließ ihm weitere hohe Ehren zuteilwerden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 14 39 in der Lutherbibel

und ernannte ihn zu seinem Freund und erwies ihm große Ehre.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 14 39 in der Einheitsübersetzung

Er ernannte ihn zu seinem Freund und zeichnete ihn durch hohe Ehren aus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-14/vers-39 [gedruckt am 10.08.2026]