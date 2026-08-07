Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Makkabäer
  4. Kapitel 15
  5. Vers 18

1. Makkabäer 15,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 15 18 in der Gute Nachricht Bibel

Zugleich übersandten sie uns einen goldenen Schild im Wert von 50000 Silberstücken.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 15 18 in der Lutherbibel

und haben uns einen goldenen Schild von tausend Pfund geschickt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 15 18 in der Einheitsübersetzung

Sie brachten auch einen goldenen Schild im Wert von tausend Minen mit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-15/vers-18 [gedruckt am 07.08.2026]