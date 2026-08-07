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1. Makkabäer 2,57

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 2 57 in der Gute Nachricht Bibel

Denkt an David: Er war Gott treu, darum versprach ihm Gott, dass sein Königtum für alle Zeiten bestehen werde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 57 in der Lutherbibel

David übte Barmherzigkeit; darum erbte er den Königsthron für immer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 57 in der Einheitsübersetzung

David war barmherzig; / darum erhielt er den Königsthron als ewiges Erbe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-2/vers-57 [gedruckt am 07.08.2026]