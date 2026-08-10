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1. Makkabäer 9,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 9 28 in der Gute Nachricht Bibel

In dieser Lage taten sich alle zusammen, die zu Judas gehalten hatten. Sie gingen zu Jonatan und sagten:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 28 in der Lutherbibel

Darum kamen alle Anhänger des Judas zusammen und sagten zu Jonatan:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 28 in der Einheitsübersetzung

Da sammelten sich alle Freunde des Judas und sagten zu Jonatan:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-9/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]