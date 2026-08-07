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1. Samuel 15,34

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 15 34 in der Gute Nachricht Bibel

Dann kehrte Samuel nach Rama zurück und auch Saul ging nach Hause in seine Stadt Gibea.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 34 in der Lutherbibel

Und Samuel ging hin nach Rama; Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gibea Sauls.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 34 in der Einheitsübersetzung

Dann ging Samuel nach Rama und Saul zog hinauf in sein Haus nach Gibea-Saul.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 15 34 in der Elberfelder Bibel

Und Samuel ging nach Rama. Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibea-Saul.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 15 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Danach kehrte Samuel nach Rama zurück, und Saul ging nach Hause in seine Heimatstadt Gibea.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 34 in der Schlachter 2000

Und Samuel ging nach Rama; Saul aber zog in sein Haus hinauf, nach dem Gibea Sauls.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 15 34 in der New International Version

Then Samuel left for Ramah, but Saul went up to his home in Gibeah of Saul.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 15 34 in der Hoffnung für Alle

Anschließend kehrte er nach Rama zurück, und Saul ging in sein Haus nach Gibea.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-15/vers-34 [gedruckt am 07.08.2026]