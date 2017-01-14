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1. Samuel 17,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 14 in der Gute Nachricht Bibel

David war der jüngste von seinen Söhnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 14 in der Lutherbibel

Und David war der jüngste; die drei ältesten aber waren Saul gefolgt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 14 in der Einheitsübersetzung

David aber war der Jüngste. Die drei Ältesten waren Saul gefolgt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 14 in der Elberfelder Bibel

Und David war der Jüngste, und die drei Ältesten waren Saul gefolgt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 14 in der Neue Genfer Übersetzung

David war Isais jüngster Sohn. Während seine drei großen Brüder in Sauls Heer dienten,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 14 in der Schlachter 2000

David aber war der jüngste. Als nun die drei ältesten mit Saul [in den Krieg] gezogen waren,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 14 in der New International Version

David was the youngest. The three eldest followed Saul,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 13-14 in der Hoffnung für Alle

Seine drei ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schamma; David war der jüngste.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]