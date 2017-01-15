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1. Samuel 17,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 15 in der Gute Nachricht Bibel

Er kam immer wieder vom Königshof nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 15 in der Lutherbibel

Und David ging oftmals von Saul nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 15 in der Einheitsübersetzung

David kehrte öfters vom Hof Sauls nach Betlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 15 in der Elberfelder Bibel

David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 15 in der Neue Genfer Übersetzung

kehrte David hin und wieder vom Königshof nach Hause zurück, um die Schafe seines Vaters in Betlehem zu hüten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 15 in der Schlachter 2000

da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 15 in der New International Version

but David went back and forth from Saul to tend his father’s sheep at Bethlehem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 15 in der Hoffnung für Alle

Hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]