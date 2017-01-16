Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 17
  5. Vers 16

1. Samuel 17,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 16 in der Gute Nachricht Bibel

Vierzig Tage lang trat Goliat morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 16 in der Lutherbibel

Aber der Philister kam heraus frühmorgens und abends und stellte sich hin, vierzig Tage lang.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 16 in der Einheitsübersetzung

Der Philister kam jeden Morgen und Abend und stellte sich hin - vierzig Tage lang.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 16 in der Elberfelder Bibel

Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, vierzig Tage lang. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Vierzig Tage lang trat Goliat morgens und abends vor ´die Schlachtreihen der Philister und forderte die Israeliten heraus`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 16 in der Schlachter 2000

Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 16 in der New International Version

For forty days the Philistine came forward every morning and evening and took his stand.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 16 in der Hoffnung für Alle

Der Riese Goliat stellte sich schon seit vierzig Tagen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]