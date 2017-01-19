Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 17
  5. Vers 19

1. Samuel 17,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 19 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sind mit Saul und allen Männern Israels im Eichental und kämpfen gegen die Philister.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 19 in der Lutherbibel

Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 19 in der Einheitsübersetzung

Saul ist mit ihnen und all den anderen Israeliten im Terebinthental und sie kämpfen gegen die Philister.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 19 in der Elberfelder Bibel

Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebinthental im Kampf mit den Philistern. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie lagern mit Saul und den Männern Israels im Terebinthen-Tal. Dort kämpfen sie gerade gegen die Philister. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 19 in der Schlachter 2000

Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebinthental und kämpfen gegen die Philister!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 19 in der New International Version

They are with Saul and all the men of Israel in the Valley of Elah, fighting against the Philistines.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 19 in der Hoffnung für Alle

Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Eichental und kämpfen gegen die Philister.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]