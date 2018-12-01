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1. Samuel 18,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 12 in der Gute Nachricht Bibel

Da begann Saul sich vor David zu fürchten, denn es war offenkundig: Der HERR hatte Saul verlassen und stand auf der Seite Davids.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 12 in der Lutherbibel

Und Saul fürchtete sich vor David; denn der HERR war mit ihm und war von Saul gewichen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 12 in der Einheitsübersetzung

Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der HERR mit David war, Saul aber verlassen hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 12 in der Elberfelder Bibel

Und Saul fürchtete sich vor David; denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, ´denn er merkte`, dass der HERR sich von ihm abgewandt hatte und auf Davids Seite war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 12 in der Schlachter 2000

Und Saul fürchtete sich vor David, denn der HERR war mit ihm; von Saul aber war er gewichen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 12 in der New International Version

Saul was afraid of David, because the LORD was with David but had departed from Saul.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 12 in der Hoffnung für Alle

Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn er merkte, dass der HERR sich von ihm abgewandt hatte und auf Davids Seite war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]