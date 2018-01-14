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1. Samuel 18,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 14 in der Gute Nachricht Bibel

Alle Unternehmungen führte er erfolgreich aus; denn der HERR stand ihm bei.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 14 in der Lutherbibel

Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der HERR war mit ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 14 in der Einheitsübersetzung

David hatte Erfolg, wohin ihn auch sein Weg führte, und der HERR war mit ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 14 in der Elberfelder Bibel

Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Er war erfolgreich bei allem, was er unternahm, denn der HERR stand ihm bei.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 14 in der Schlachter 2000

Und David hatte auf allen seinen Wegen Gelingen, und der HERR war mit ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 14 in der New International Version

In everything he did he had great success, because the LORD was with him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 14 in der Hoffnung für Alle

Und wieder war er erfolgreich bei allem, was er tat, denn der HERR stand ihm bei.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 18:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]