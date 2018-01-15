Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 18
  5. Vers 15

1. Samuel 18,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 15 in der Gute Nachricht Bibel

Als Saul sah, wie gut David alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 15 in der Lutherbibel

Da nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute ihm vor David.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 15 in der Einheitsübersetzung

Als Saul sah, dass David sehr erfolgreich war, bekam er noch mehr Angst vor ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 15 in der Elberfelder Bibel

Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Saul sah, wie gut David alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 15 in der Schlachter 2000

Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 15 in der New International Version

When Saul saw how successful he was, he was afraid of him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 15 in der Hoffnung für Alle

Als Saul merkte, dass David einfach alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]