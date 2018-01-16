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1. Samuel 18,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 16 in der Gute Nachricht Bibel

David aber wurde der Liebling aller, nicht nur in Juda, sondern in ganz Israel. Voller Bewunderung sahen sie, wie er allen voran ins Feld zog und siegreich heimkehrte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 16 in der Lutherbibel

Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 16 in der Einheitsübersetzung

Ganz Israel und Juda aber liebte David, weil er an ihrer Spitze hinaus und wieder heimzog.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 16 in der Elberfelder Bibel

Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch in ganz Israel und Juda war David beliebt, denn er zog allen voran in den Kampf und kehrte immer wieder siegreich zurück.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 16 in der Schlachter 2000

Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb; denn er zog aus und ein vor ihnen her.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 16 in der New International Version

But all Israel and Judah loved David, because he led them in their campaigns.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 16 in der Hoffnung für Alle

David war in ganz Israel und Juda sehr beliebt; durch seine siegreichen Feldzüge wurde er im ganzen Land bekannt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]