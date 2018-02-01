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1. Samuel 18,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 2 in der Gute Nachricht Bibel

Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 2 in der Lutherbibel

Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 2 in der Einheitsübersetzung

Saul behielt David von jenem Tag an bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 2 in der Elberfelder Bibel

Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht {wieder} in das Haus seines Vaters zurückkehren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Saul behielt David von nun an in seinem Dienst und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 2 in der Schlachter 2000

Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 2 in der New International Version

From that day Saul kept David with him and did not let him return home to his family.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 2 in der Hoffnung für Alle

Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 18:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]