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1. Samuel 18,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 3 in der Gute Nachricht Bibel

Jonatan schloss einen Freundschaftsbund mit David. »Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben«, sagte Jonatan zu David.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 3 in der Lutherbibel

Und Jonatan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 3 in der Einheitsübersetzung

Jonatan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 3 in der Elberfelder Bibel

Und Jonatan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Aus Liebe zu David schloss Jonatan mit ihm einen Bund, der ihre Freundschaft festigte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 3 in der Schlachter 2000

Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander; denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 3 in der New International Version

And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 3 in der Hoffnung für Alle

David und Jonatan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 18:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-3 [gedruckt am 07.08.2026]