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1. Samuel 19,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 19 12 in der Gute Nachricht Bibel

Sie ließ David durchs Fenster hinab und er entkam.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 12 in der Lutherbibel

Da ließ ihn Michal durchs Fenster hinab, dass er hinging, entfloh und entrann.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 12 in der Einheitsübersetzung

Michal ließ David durch das Fenster hinab, sodass er fliehen und sich in Sicherheit bringen konnte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 19 12 in der Elberfelder Bibel

Und Michal ließ David durchs Fenster hinab. Und er eilte fort, floh und entrann.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 19 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie ließ David durchs Fenster hinunter. David floh, so schnell er konnte, und entkam.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 12 in der Schlachter 2000

Und Michal ließ David durchs Fenster hinunter, und er ging davon, floh und entkam.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 19 12 in der New International Version

So Michal let David down through a window, and he fled and escaped.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 19 12 in der Hoffnung für Alle

Sie ließ ihn aus einem Fenster an der Hausmauer hinunter. David floh, so schnell er konnte, und entkam seinen Mördern.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-19/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]