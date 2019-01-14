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1. Samuel 19,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 19 14 in der Gute Nachricht Bibel

Als Saul seine Leute schickte, um David zu holen, sagte sie zu ihnen: »Er ist krank.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 14 in der Lutherbibel

Da sandte Saul Boten, David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 14 in der Einheitsübersetzung

Als nun Saul Boten schickte, die David holen sollten, sagte sie: Er ist krank.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 19 14 in der Elberfelder Bibel

Und Saul sandte Boten, um David zu holen. Und sie sagte: Er ist krank.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 19 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Als die Männer eintrafen, die David festnehmen sollten, sagte sie: »Er ist krank.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 14 in der Schlachter 2000

Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 19 14 in der New International Version

When Saul sent the men to capture David, Michal said, ‘He is ill.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 19 14 in der Hoffnung für Alle

Als Sauls Männer David holen wollten, sagte Michal ihnen: »Er liegt krank im Bett.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-19/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]