Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 19
  5. Vers 19

1. Samuel 19,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 19 19 in der Gute Nachricht Bibel

Als Saul erfuhr, dass David in der Prophetensiedlung in Rama war,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 19 in der Lutherbibel

Und es wurde Saul angesagt: Siehe, David ist zu Najot in Rama.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 19 in der Einheitsübersetzung

Als man nun Saul berichtete: David ist in Rama, und zwar im Prophetenhaus!,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 19 19 in der Elberfelder Bibel

Und es wurde Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot in Rama.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 19 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Saul die Nachricht bekam, dass David sich in der Prophetensiedlung in Rama aufhielt,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 19 19 in der Schlachter 2000

Es wurde aber dem Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot bei Rama!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 19 19 in der New International Version

Word came to Saul: ‘David is in Naioth at Ramah’;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 19 19 in der Hoffnung für Alle

Sobald Saul hörte, dass David sich in der Prophetensiedlung in Rama aufhielt,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-19/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]