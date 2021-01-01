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  3. 1. Samuel
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Zu 1. Samuel 21 Vers 2

1. Samuel 21,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 21 1 in der Gute Nachricht Bibel

David machte sich rasch auf den Weg und Jonatan kehrte in die Stadt zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 1 in der Lutherbibel

Und David machte sich auf und ging seines Weges; Jonatan aber ging in die Stadt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 1 in der Einheitsübersetzung

Dann brach David auf und ging weg, Jonatan aber begab sich in die Stadt zurück.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 21 1 in der Elberfelder Bibel

Und David machte sich auf und ging weg. Jonatan aber ging {zurück} in die Stadt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 21 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann machte David sich rasch auf den Weg, und Jonatan kehrte in die Stadt zurück.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 1 in der Schlachter 2000

Und David machte sich auf und ging; Jonathan aber kam in die Stadt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 21 1 in der New International Version

David went to Nob, to Ahimelek the priest. Ahimelek trembled when he met him, and asked, ‘Why are you alone? Why is no-one with you?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 21 1 in der Hoffnung für Alle

Danach trennten sie sich. David machte sich auf den Weg, und Jonatan kehrte in die Stadt zurück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 21:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-21/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]