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1. Samuel 21,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 21 11 in der Gute Nachricht Bibel

Am selben Tag noch setzte David seine Flucht vor Saul fort. Er kam zu Achisch, dem König von Gat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 11 in der Lutherbibel

Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achisch, dem König von Gat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 11 in der Einheitsübersetzung

David brach noch am gleichen Tag auf und floh vor Saul. Er kam zu Achisch, dem König von Gat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 21 11 in der Elberfelder Bibel

Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achisch, dem König von Gat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 21 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Noch am selben Tag setzte David seine Flucht vor Saul fort. Er kam zu Achisch, dem König von Gat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 11 in der Schlachter 2000

Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 21 11 in der New International Version

But the servants of Achish said to him, ‘Isn’t this David, the king of the land? Isn’t he the one they sing about in their dances: ‘ “Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands”?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 21 11 in der Hoffnung für Alle

Noch am selben Tag eilte David weiter, um Saul zu entfliehen. Er verließ Israel und kam in die Philisterstadt Gat zu König Achisch.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-21/vers-11 [gedruckt am 07.08.2026]