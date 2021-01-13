Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 21
  5. Vers 13

1. Samuel 21,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 21 13 in der Gute Nachricht Bibel

David war sich im Klaren, was diese Worte bedeuteten, und geriet in große Furcht vor Achisch, dem König von Gat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 13 in der Lutherbibel

Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 13 in der Einheitsübersetzung

David nahm sich diese Worte zu Herzen und er fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 21 13 in der Elberfelder Bibel

David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 21 13 in der Neue Genfer Übersetzung

David war sich darüber im Klaren, wie gefährlich diese Frage für ihn war, und er fürchtete sich vor Achisch, dem König von Gat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 21 13 in der Schlachter 2000

Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 21 13 in der New International Version

So he feigned insanity in their presence; and while he was in their hands he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 21 13 in der Hoffnung für Alle

Diese Worte jagten David Angst ein; er fürchtete sich vor Achisch, dem König von Gat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-21/vers-13 [gedruckt am 07.08.2026]