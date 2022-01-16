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1. Samuel 22,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 22 16 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Saul sagte: »Du musst sterben, du und deine ganze Sippe.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 16 in der Lutherbibel

Aber der König sprach: Ahimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 16 in der Einheitsübersetzung

Doch der König sagte: Du bist dem Tod verfallen, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 22 16 in der Elberfelder Bibel

Aber der König sagte: Sterben musst du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 22 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch der König sagte: »Ahimelech, du musst sterben - du und deine ganze Sippe!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 16 in der Schlachter 2000

Aber der König sprach: Du musst gewisslich sterben, Achimelech, du und das ganze Haus deines Vaters!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 22 16 in der New International Version

But the king said, ‘You shall surely die, Ahimelek, you and your whole family.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 22 16 in der Hoffnung für Alle

Doch der König ging nicht darauf ein; er sagte nur: »Ahimelech, das wirst du mit dem Tod büßen, du und deine Sippe!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-22/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]