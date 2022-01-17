Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen: Tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen.