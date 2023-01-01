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Zu 1. Samuel 23 Vers 2

1. Samuel 23,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 23 1 in der Gute Nachricht Bibel

David wurde berichtet: »Die Philister sind gegen die Stadt Keïla gezogen und rauben das Getreide von den Tennen weg.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 1 in der Lutherbibel

Und es wurde David angesagt: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keïla und berauben die Tennen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 1 in der Einheitsübersetzung

Man berichtete David: Die Philister kämpfen gerade gegen Keïla und plündern die Tennen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 23 1 in der Elberfelder Bibel

Und man berichtete David: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keïla und plündern die Tennen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 23 1 in der Neue Genfer Übersetzung

David erhielt die Nachricht: »Die Philister greifen die Stadt Keïla an und plündern das Getreide von den Dreschplätzen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 1 in der Schlachter 2000

Es wurde aber dem David berichtet: Siehe, die Philister kämpfen gegen Kehila und plündern die Tennen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 23 1 in der New International Version

When David was told, ‘Look, the Philistines are fighting against Keilah and are looting the threshing-floors,’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 23 1 in der Hoffnung für Alle

Eines Tages erreichte David folgende Nachricht: »Die Philister greifen die Stadt Keïla an und stehlen das Getreide von den Dreschplätzen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 23:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-23/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]