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1. Samuel 23,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 23 21 in der Gute Nachricht Bibel

Saul sagte: »Der HERR segne euch dafür, dass ihr mir helfen wollt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 21 in der Lutherbibel

Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom HERRN, dass ihr euch meiner erbarmt habt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 21 in der Einheitsübersetzung

Saul erwiderte: Gesegnet seid ihr vom HERRN, weil ihr Mitleid mit mir habt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 23 21 in der Elberfelder Bibel

Und Saul entgegnete: Gesegnet {seid} ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 23 21 in der Neue Genfer Übersetzung

»Der HERR segne euch dafür, dass ihr an mich gedacht habt!«, antwortete Saul.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 21 in der Schlachter 2000

Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr von dem HERRN, dass ihr euch über mich erbarmt habt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 23 21 in der New International Version

Saul replied, ‘The LORD bless you for your concern for me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 23 21 in der Hoffnung für Alle

Saul antwortete: »Der HERR belohne euch für euer Mitleid mit mir.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 23:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-23/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]