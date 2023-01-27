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1. Samuel 23,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 23 27 in der Gute Nachricht Bibel

Da kam im letzten Augenblick ein Bote zu Saul und meldete ihm: »Die Philister sind ins Land eingefallen und plündern alles aus. Schnell, komm uns zu Hilfe!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 27 in der Lutherbibel

Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach: Komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 27 in der Einheitsübersetzung

Doch da kam ein Bote zu Saul und sagte: Komm schnell, die Philister sind in das Land eingefallen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 23 27 in der Elberfelder Bibel

kam ein Bote zu Saul und sagte: Eile und komm! Denn die Philister sind ins Land eingefallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 23 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Da kam ein Bote zu Saul und meldete: »Die Philister sind ins Land eingefallen! Komm schnell ´und hilf uns`!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 23 27 in der Schlachter 2000

da kam ein Bote zu Saul und sprach: Eile und komm, denn die Philister sind in das Land eingefallen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 23 27 in der New International Version

a messenger came to Saul, saying, ‘Come quickly! The Philistines are raiding the land.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 23 27 in der Hoffnung für Alle

da kam ein Bote zu Saul und meldete: »Die Philister sind wieder bei uns eingefallen! Du musst uns sofort zu Hilfe kommen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 23:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-23/vers-27 [gedruckt am 07.08.2026]